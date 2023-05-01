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Взрыв в Южном Ливане - иранские СМИ обвиняют "сионистские силы"
01.05.2023 13:15 Евгения Маркова

Взрыв в Южном Ливане - иранские СМИ обвиняют "сионистские силы"

В понедельник на юге Ливана был слышен звук мощного взрыва, сообщили местные источники новостей. По сообщениям СМИ, звук взрыва был слышен в районе Марджаюн.

Иранский сайт MehrNews сообщил, что взрыв, вероятно, произошел из-за "подготовки сионистских сил на оккупированных фермах Шебаа" недалеко от границы Ливана и "оккупированной" Палестины. 

Точная причина инцидента пока не ясна. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.
 

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