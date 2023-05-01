



Взрыв в Южном Ливане - иранские СМИ обвиняют "сионистские силы"

В понедельник на юге Ливана был слышен звук мощного взрыва, сообщили местные источники новостей. По сообщениям СМИ, звук взрыва был слышен в районе Марджаюн.



Иранский сайт MehrNews сообщил, что взрыв, вероятно, произошел из-за "подготовки сионистских сил на оккупированных фермах Шебаа" недалеко от границы Ливана и "оккупированной" Палестины.



Точная причина инцидента пока не ясна. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.

