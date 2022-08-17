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Взрыв в Кабуле: 27 человек получили ранения
17.08.2022 23:56 Ольга Белозерова

Взрыв в Кабуле: 27 человек получили ранения

Появились подробности о взрыве, который произошел сегодня в мечети в Кабуле.

Итальянская неправительственная организация Emergency, которая работает в Кабуле, сообщила, что на данный момент зарегистрировано три смерти. Об этом сообщает ВВС.

Также, по данным организации, ранения получили 27 человек, включая 5 детей. 

Представитель разведки талибов сообщил информационному агентству Reuters, что до 35 человек могли быть ранены или убиты, и число жертв может возрасти.

 

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