Взрыв в Кабуле: 27 человек получили ранения

Появились подробности о взрыве, который произошел сегодня в мечети в Кабуле.



Итальянская неправительственная организация Emergency, которая работает в Кабуле, сообщила, что на данный момент зарегистрировано три смерти. Об этом сообщает ВВС.



Также, по данным организации, ранения получили 27 человек, включая 5 детей.



Представитель разведки талибов сообщил информационному агентству Reuters, что до 35 человек могли быть ранены или убиты, и число жертв может возрасти.





🔴 #Afghanistan #Kabul: 27 people received at our hospital so far following an explosion in the PD17 area. 5 children among them, including a 7-year-old.