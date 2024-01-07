



Взрыв у могилы Сулеймани: число задержанных перевалило за три десятка

В Иране задержаны уже 32 человека по подозрению в причастности ко взрывам у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Кермане.



Об этом сообщил местный прокурор 7 января.



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По его словам, в районе, где проводилась церемония памяти, было обнаружено не менее 16 взрывных устройств. В прошлом месяце там же были арестованы 23 члена террористической организации ИГИЛ.



Прокурор также отметил, что место изготовления жилетов для террористов-смертников было выявлено. Террористы планировали совершить новые нападения.