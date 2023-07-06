



Взрыв неизвестного газа в ЮАР: погибло 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в неформальном поселении Анджело недалеко от Боксбурга к востоку от Йоханнесбурга в результате предполагаемой утечки газа, сообщил в среду глава правительства провинции после подсчета найденных тел погибших, пишет Reuters.



Премьер южноафриканской провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи сообщил журналистам во время посещения места происшествия, что ведется расследование, чтобы определить, какой тип газа имел место.



По словам Лесуфи, тела были разбросаны по всему району, добавив, что самой молодой жертвой стал годовалый ребенок.



Южноафриканские СМИ сообщили, что утечка газа могла быть связана с предполагаемой незаконной добычей полезных ископаемых.

