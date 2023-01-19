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Врачи угрожают забастовкой из-за случаев насилия
19.01.2023 15:40 Алина Груднева

Врачи угрожают забастовкой из-за случаев насилия

Израильские врачи угрожают забастовкой после \серьезных инцидентов с насилием в отношении медицинского персонала на этой неделе.

Профсоюз врачей собирается сегодня, в 15:30, чтобы обсудить закрытие всей системы здравоохранения на 24 часа, начиная с 2 часов ночи. 

Закрытие коснется всех больниц и клиник медицинского страхования, за исключением отделений неотложной помощи. 

Окончательное решение относительно забастовки будет принято в ближайшие часы.

Напомним, один из последних случаев насилия произошел сегодня в Рамле, всего через три дня после нападения на врача в больнице Сорока в Беэр-Шеве. На этот раз пациентка напала на врача городской женской консультации, ударив кулаком в лицо. 


 

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