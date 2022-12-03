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"Волна-убийца" обрушилась на круизный лайнер: погиб пассажир
03.12.2022 20:44 Ольга Белозерова

"Волна-убийца" обрушилась на круизный лайнер: погиб пассажир

Один пассажир погиб и еще четверо получили ранения после того, как "волна-убийца" обрушилась на круизный лайнер Viking Polaris.

Корабль под норвежским флагом попал в шторм ранее на этой неделе, сообщает ВВС со ссылкой на заявление туристической компании Viking.

По информации прессы, жертвой стала американка, которая скончалась от удара разбитым стеклом. 

В компании Viking заявили, что  расследуют инцидент и выразили "глубочайшие соболезнования" семье погибшего пассажира. Компания не раскрыла имя и национальность пассажира.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, "волны-убийцы" могут быть в два раза больше окружающих волн. Они часто приходят неожиданно с направлений, отличных от преобладающего ветра. Согласно исследованиям, такие волны появляются все реже, но становятся все более экстремальными, что создает повышенный риск для мирового судоходства.

 

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