



"Волна-убийца" обрушилась на круизный лайнер: погиб пассажир

Один пассажир погиб и еще четверо получили ранения после того, как "волна-убийца" обрушилась на круизный лайнер Viking Polaris.



Корабль под норвежским флагом попал в шторм ранее на этой неделе, сообщает ВВС со ссылкой на заявление туристической компании Viking.



По информации прессы, жертвой стала американка, которая скончалась от удара разбитым стеклом.



В компании Viking заявили, что расследуют инцидент и выразили "глубочайшие соболезнования" семье погибшего пассажира. Компания не раскрыла имя и национальность пассажира.



По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, "волны-убийцы" могут быть в два раза больше окружающих волн. Они часто приходят неожиданно с направлений, отличных от преобладающего ветра. Согласно исследованиям, такие волны появляются все реже, но становятся все более экстремальными, что создает повышенный риск для мирового судоходства.



