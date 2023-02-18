



Война в Украине вдохновила КНДР, - южнокорейский министр

Полномасштабное вторжение России в Украину и внимание к ней всего мира придали смелости Северной Корее.



По данным Reuters, такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.



Таким образом он прокомментировал запуск баллистической ракеты, которую осуществила КНДР. По его словам, это был первый с 1 января запуск. Ракета большой дальности упала в территориальных водах Японии.



"Это ясно продемонстрировало намерение КНДР осуществить дополнительные провокации. Если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, которое может произойти в любой момент, это изменит правила игры в том смысле, что КНДР сможет разработать и развернуть тактические ядерные ракеты", — предупредил министр.

