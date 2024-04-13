



Вода из Урала продолжает прибывать

Уровень воды в Урале за сутки повысился на 42 сантиметра и достиг отметки в 1171 сантиметр. Об этом сообщила мэрия Оренбурга.



Глава региона сообщил впрочем, что последние четыре часа вода в реке в пределах Оренбурга не поднялась.



“К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Последние 4 часа уровень воды не растёт. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад. В Орске Урал упал ещё на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни. Обстановка остается сложной. В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении”, — написал Паслер.



А вот местные жители сообщают, что в Оренбурге к утру частично затоплены 23 м-р, “Солнечный”, и “Гранд парк”.



На 10 утра по местному времени уровень Урала в Оренбурге составил 1180 сантиметров (+9 см). Об этом сообщают местные СМИ.

