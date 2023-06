ВМС США и Великобритании ответили на вызов с корабля в Ормузском проливе

ВМС США заявили, что их моряки и Королевский флот Соединенного Королевства пришли на помощь кораблю в критическом Ормузском проливе после того, как КСИР “преследовал” его. В заявлении ВМС США говорится, что “три быстроходных корабля иранской гвардии с вооруженными войсками на борту приблизились к торговому кораблю на близкое расстояние” в воскресенье днем.



ВМС США также опубликовали черно-белые снимки, на которых были видны три небольших корабля рядом с коммерческим судном, сделанные Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Ракетный эсминец ВМС США USS McFaul и фрегат Королевского флота HMS Lancaster отреагировали на инцидент, запустив вертолет Lancaster.



Yesterday afternoon @HMSLANCASTER & USS McFaul responded to a distress call from a merchant ship being harassed by 3 🇮🇷Iranian fast-attack boats in the Strait of Hormuz.



Lancaster launched her Wildcat Helicopter and a US P-8A Poseidon provided surveillance - Iranians withdrew. pic.twitter.com/trq12Cjj25