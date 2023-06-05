



ВМС США и Великобритании ответили на вызов с корабля в Ормузском проливе

ВМС США заявили, что их моряки и Королевский флот Соединенного Королевства пришли на помощь кораблю в критическом Ормузском проливе после того, как КСИР “преследовал” его. В заявлении ВМС США говорится, что “три быстроходных корабля иранской гвардии с вооруженными войсками на борту приблизились к торговому кораблю на близкое расстояние” в воскресенье днем.



ВМС США также опубликовали черно-белые снимки, на которых были видны три небольших корабля рядом с коммерческим судном, сделанные Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Ракетный эсминец ВМС США USS McFaul и фрегат Королевского флота HMS Lancaster отреагировали на инцидент, запустив вертолет Lancaster.



Yesterday afternoon @HMSLANCASTER & USS McFaul responded to a distress call from a merchant ship being harassed by 3 🇮🇷Iranian fast-attack boats in the Strait of Hormuz.



Lancaster launched her Wildcat Helicopter and a US P-8A Poseidon provided surveillance - Iranians withdrew. pic.twitter.com/trq12Cjj25 — Navy Lookout (@NavyLookout) June 5, 2023

“Ситуация разрядилась примерно через час, когда торговое судно подтвердило, что быстроходный катер покинул место происшествия”, – сообщили в ВМС. “Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших происшествий”.Хотя военно-морской флот не идентифицировал вовлеченное судно, данные отслеживания судов с сайта MarineTraffic.com, проанализированные Associated Press, показали, что сухогруз Venture под флагом Маршалловых островов беспорядочно менял курс во время прохождения через пролив во время инцидента. Его местоположение совпало с информацией об инциденте, предоставленной Морскими торговыми операциями Великобритании.Отвечая на заявления в понедельник, командующий ВМС КСИР Аббас Голамшахи заявил, что судно под флагом Маршалловых островов подало сигнал бедствия по международному каналу, на который отреагировали элитные силы.“В том районе, где коммерческое судно запросило помощь, не было внерегиональных судов, и такие заявления полностью ложны”, – сказал он.