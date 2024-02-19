Видео: на ракетном складе Хезболлы - взрывы и пожар
В социальных сетях распространили видео, на котором заметно, как полыхает ракетный склад террористической организации Хезбролла на юге Ливана.
Пожар вспыхнул после того, как там раздались взрывы.
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Речь идет о южной окраине Сидона, примерно в 30 километрах от границы с Израилем. ЦАХАЛ ситуацию пока что не комментирует.
По сообщениям в ливанских СМИ, есть жертвы и раненые. На месте происшествия находятся медики. Судя по всему, склад подвергся атаке с воздуха.
الغاره الأولى قرب مستودع شركة الريم والغارة الثانية قرب جامع الشحوري منطقة الريجي، في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا pic.twitter.com/akJ4LmjImb— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 19, 2024