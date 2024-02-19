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Видео: на ракетном складе Хезболлы - взрывы и пожар
19.02.2024 17:45 Алина Груднева

Видео: на ракетном складе Хезболлы - взрывы и пожар

В социальных сетях распространили видео, на котором заметно, как полыхает ракетный склад террористической организации Хезбролла на юге Ливана.

Пожар вспыхнул после того, как там раздались взрывы.

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Речь идет о южной окраине Сидона, примерно в 30 километрах от границы с Израилем. ЦАХАЛ ситуацию пока что не комментирует.

По сообщениям в ливанских СМИ, есть жертвы и раненые. На месте происшествия находятся медики. Судя по всему, склад подвергся атаке с воздуха.

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