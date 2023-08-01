



Венеция под угрозой исчезновения

Эксперты ЮНЕСКО вновь рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за последствий массового туризма и глобального потепления.



"Развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями уникальной всеобщей ценности объекта", - сообщают французские СМИ.



Ввиду этих причин Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО "рекомендует внести Венецию в список Всемирного наследия, которое находится под угрозой исчезновения". В организации сочли, что принято "недостаточно мер" для борьбы с ухудшением состояния города.



Соответствующая рекомендация будет рассмотрена членами ЮНЕСКО в сентябре.



Европейские СМИ напомнили, что это уже не первая подобная рекомендация относительно Венеции. Так, в 2021 году эксперты ЮНЕСКО уже призывали изменить статус города, однако на заседании комитета с участием всех стран эту инициативу не поддержали.



В том же году итальянские ученые Национальной системы по защите окружающей среды предупреждали, что Венеция столкнется с серьезными проблемами как из-за повышения уровня моря, так и из-за проседания почвы.