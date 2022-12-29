



В Южной Корее пылает туннель на автомагистрали, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара в туннеле на автомагистрали в городе Квачхон к югу от Сеула.



По предварительным данным, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. Об этом сообщает Yonhap.



Спасатели первоначально оценили число погибших в шесть человек, но позже исправили его до пяти, заявив, что одна жертва была учтена дважды. Еще 37 человек пострадали, в том числе из-за отравления дымом.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил тщательно обыскать место аварии, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных жертв и оказать полную медицинскую помощь спасенным.