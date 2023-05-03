



В Яффо подросток арестован за угрозы ножом своим сестрам

В Яффо полиция арестовала 17-летнего юношу по подозрению в физическом нападении на своих 15-ти и 20-летнюю сестер.



По версии следствия, подросток бросал в родственниц разные предметы и угрожал им ножом.



Уточняется, что инцидент произошел в их доме около двух месяцев назад. Парень скрылся с места происшествия, когда была вызвана полиция.



В эти выходные правоохранителям удалось выследить подростка. Его арестовали. Было установлено, что парень запрещал своим сестрам без его разрешения выходить из дома и разговаривать с мужчинами.



Также он нападал на низ и угрожал девушкам, чтобы навязать им свой образ жизни.