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В Яффо подросток арестован за угрозы ножом своим сестрам
03.05.2023 21:38 Алина Груднева

В Яффо подросток арестован за угрозы ножом своим сестрам

В Яффо полиция арестовала 17-летнего юношу по подозрению в физическом нападении на своих 15-ти и 20-летнюю сестер.

По версии следствия, подросток бросал в родственниц разные предметы и угрожал им ножом.

Уточняется, что инцидент произошел в их доме около двух месяцев назад. Парень скрылся с места происшествия, когда была вызвана полиция.

В эти выходные правоохранителям удалось выследить подростка. Его арестовали. Было установлено, что парень запрещал своим сестрам без его разрешения выходить из дома и разговаривать с мужчинами.

Также он нападал на низ и угрожал девушкам, чтобы навязать им свой образ жизни.

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