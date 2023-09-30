



В Яффо напали с ножом на молодую женщину: задержаны ее родственницы

Днем, 30 сентября, в Яффо 29-летняя женщина получила тяжелые ранения в драке.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ей первую помощь, после чего женщина была доставлена в больницу "Ихилов".



"Женщина находилась в полном сознании. У нее было множество проникающих ножевых ранений. Она госпитализирована в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщили в MADA.



По данным 13-го канала израильского ТВ, по подозрению в причастности к нападению на женщину арестованы мать и дочь в возрасте 61 и 38 лет соответственно. По предварительным данным, обе являются родственницами жертвы.



"Полиция получила сообщение о двух подозреваемых, которые нанесли ножевое ранение женщине и скрылись с места происшествия. Собрав улики и доказательства, сотрудники полиции установили личности подозреваемых и арестовали их для допроса", - сообщили правоохранители.