



В ВОЗ подсчитали число погибших в Судане

С момента начала боевых столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования в Судане погибли несколько сотен человек.



Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.



По ее словам, на сегодняшний день, 19 апреля, в Судане известно уже о более 300 погибших, как среди силовиков, так и среди гражданских.



Более того, еще как минимум 2600 человек получили ранения в результате боев.



Между тем, суданские военизированные силы в среду вновь согласились на 24-часовое прекращение огня. Что примечательно, ранее они тоже приходили к такому соглашению, однако бои продолжались.

