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В ВОЗ подсчитали число погибших в Судане
19.04.2023 17:44 Алина Груднева

В ВОЗ подсчитали число погибших в Судане

С момента начала боевых столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования в Судане погибли несколько сотен человек.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее словам, на сегодняшний день, 19 апреля, в Судане известно уже о более 300 погибших, как среди силовиков, так и среди гражданских.

Более того, еще как минимум 2600 человек получили ранения в результате боев.

Между тем, суданские военизированные силы в среду вновь согласились на 24-часовое прекращение огня. Что примечательно, ранее они тоже приходили к такому соглашению, однако бои продолжались.
 

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