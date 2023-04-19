



В Судане военизированные формирования согласились на 24-часовое прекращение огня

Суданские военизированные силы оперативной поддержки в среду согласились на 24-часовое прекращение огня, начиная с 18:00 (16:00 по Гринвичу) после многодневной борьбы за власть и кровавых столкновений с армией.



“Мы подтверждаем нашу полную приверженность полному прекращению огня и надеемся, что другая сторона будет соблюдать прекращение огня в соответствии с объявленным временем”, — говорится в заявлении RSF.



На данный момент непонятно, объявит ли армия о своем согласии на прекращение огня.



Во вторник соперники объявили о своей приверженности 24-часовому перемирию, но репортер Reuters в Хартуме сказал, что слышал танковые выстрелы после того, как прекращение огня должно было начаться.

