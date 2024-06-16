



В Туве двое подростков изнасиловали 10-летнего мальчика

Суд в Туве вынес приговоры трем подросткам, изнасиловавшим десятилетнего мальчика в селе О-Шынаа.



Преступление произошло в январе 2023 года, тогда двум обвиняемым было 17 лет, а еще одному — 15 лет. Они получили сроки в девять лет и десять месяцев, семь лет и восемь лет соответственно по 134 статье УК (действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Кроме того, с законных представителей обвиняемых взыскали 2 млн рублей и расходы на адвокатов.



Мама пострадавшего мальчика Айза утверждает, что местные власти “пытаются замять дело” так как родители осужденных детей “имеют связи”. Они сами утверждали, что “потратили миллионы на взятки”, утверждает Айза.



Население О-Шынаа всего 846 человек, но странное дело, односельчане защищают детей-насильников и обвиняют во всем жертву.



“Моего десятилетнего ребенка не избили, а изнасиловали. Даже в голове такая ситуация не укладывается. Почему они до сих пор под домашним арестом? Они должны быть в СИЗО. Я как мать очень переживаю за сына, за его будущее. И сердце разрывается, когда начинаю думать о том, какую боль и унижение он испытал”, — говорила Айза.



Сына Айзы старшеклассники изнасиловали пять раз. После этого у мальчика начались проблемы с психикой. Дело получило широкую огласку после того, как женщина обратилась к известной тувинской певице Борбаане Баржай и журналистам: Ксения Собчак собрала семье деньги на лечение в Москве, а расследование передали на контроль правительства Тувы.

Максимальное наказание по 134 статье — до 20 лет лишения свободы. Приговором остались недовольны как защита, так и обвинение. Мама мальчика Айза намерена подать апелляцию.



