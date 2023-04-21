



В Турции мощный шторм накрыл провинцию, пострадавшую в феврале от землетрясения

Несколько турецких городов пострадали от мощного шторма накануне, есть раненые и как минимум один погибший - CNN Turk.



Стихия снова накрыла провинцию Кахранманмараш на юго-востоке страны, которая больше всего пострадала от разрушительных февральских землетрясений.



От порывов ветра в одноименном городе пострадал палаточный городок, где проживали люди, оставшиеся без жилья во время предыдущего катаклизма.



Ураган уничтожил более 170 палаток, в результате чего один человек погиб, а по меньшей мере 34 получили ранения. Восемь из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.



Кроме того, в городе Пазарджик ветром сорвало крыши зданий.



