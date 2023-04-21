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В Турции мощный шторм накрыл провинцию, пострадавшую в феврале от землетрясения
21.04.2023 08:20 Ирина Демьянова

В Турции мощный шторм накрыл провинцию, пострадавшую в феврале от землетрясения

Несколько турецких городов пострадали от мощного шторма накануне, есть раненые и как минимум один погибший - CNN Turk.

Стихия снова накрыла провинцию Кахранманмараш на юго-востоке страны, которая больше всего пострадала от разрушительных февральских землетрясений.

От порывов ветра в одноименном городе пострадал палаточный городок, где проживали люди, оставшиеся без жилья во время предыдущего катаклизма.

Ураган уничтожил более 170 палаток, в результате чего один человек погиб, а по меньшей мере 34 получили ранения. Восемь из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, в городе Пазарджик ветром сорвало крыши зданий.

 

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