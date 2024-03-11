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В Танзании десятки человек отравились мясом черепахи: есть летальные случаи
11.03.2024 00:25 Алина Груднева

В Танзании десятки человек отравились мясом черепахи: есть летальные случаи

В Танзании десятки людей отравились мясом морской черепахи.

По данным информационного агентства Associated Press, это произошло на архипелаг Занзибар. 

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Уточняется, что от острого отравления скончались восемь детей и один взрослых. Еще порядка 78 пациентов госпитализировали.

В Танзании мясо морской черепахи считается деликатесом, хотя употреблять его в пищу крайне опасно, поскольку это может завершиться хелонитоксизмом.
 

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