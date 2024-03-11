



В Танзании десятки человек отравились мясом черепахи: есть летальные случаи

В Танзании десятки людей отравились мясом морской черепахи.



По данным информационного агентства Associated Press, это произошло на архипелаг Занзибар.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что от острого отравления скончались восемь детей и один взрослых. Еще порядка 78 пациентов госпитализировали.



В Танзании мясо морской черепахи считается деликатесом, хотя употреблять его в пищу крайне опасно, поскольку это может завершиться хелонитоксизмом.

