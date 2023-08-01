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В связи с воздушной обстановкой: Туркменская авиакомпания закрыла рейсы в Москву
01.08.2023 21:03 Наталья Богинская

В связи с воздушной обстановкой: Туркменская авиакомпания закрыла рейсы в Москву

Авиакомпания “Туркменистан” объявила, что с 1 августа приостанавливает полеты по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Об этом говорится на сайте перевозчика. 

Вместо них будут выполнять полеты по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад. 

Авиакомпания заявила, что приостановила рейсы в Москву “в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов”.

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