



В связи с воздушной обстановкой: Туркменская авиакомпания закрыла рейсы в Москву

Авиакомпания “Туркменистан” объявила, что с 1 августа приостанавливает полеты по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Об этом говорится на сайте перевозчика.



Вместо них будут выполнять полеты по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.



Авиакомпания заявила, что приостановила рейсы в Москву “в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов”.