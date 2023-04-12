



В США бушует масштабный лесной пожар: горит более 1000 гектаров

В результате лесного пожара на юге американского штата Нью-Джерси, площадь которого за ночь расширилась более чем на 1000 гектаров, были эвакуированы жители 170 домов. Об этом сообщает CNN.



Согласно информации службы лесных пожаров штата Нью-Джерси, пожар вырос в пять раз примерно через четыре часа после возникновения в Манчестер Тауншип во вторник. По состоянию на 22:00 по местному времени, пожар бушевал на 200 гектарах и 10% пламени было локализовано. Приблизительно в 02:00 в среду огонь распространился на территорию более 1000 гектаров, тогда как уровень сдерживания остался неизменным.



Огонь в основном охватывает федеральную, государственную и частную собственность в Манчестере Туаншипе. Около 170 зданий были эвакуированы, по меньшей мере, 75 остаются под угрозой пожара, сообщают в службе лесных пожаров. Эвакуированные люди находятся в средней школе Манчестера и получают помощь местных агентств.



Существует повышенный риск распространения лесного пожара в штатах Нью-Джерси и Делавэр в среду, поскольку ожидается постоянный ветер. В связи с пожаром часть дорог в штате перекрыта.