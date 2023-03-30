



В Швейцарии осудили четырех банкиров за помощь “кошельку Путина”

Швейцарский суд осудил за халатность в финансовых операциях четырех банкиров, помогавших “путинскому другу” Сергею Ролдугину переводить миллионы франков через швейцарские банки. Об этом сообщает Reuters.



Трое россиян и один швейцарец помогли виолончелисту Ролдугину, являющемся крестным отцом старшей дочери Путина Марии, положить около 30 миллионов франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами. За это их приговорили к семи месяцам условного наказания.



В Швейцарии банки обязаны отклонить или прекратить деловые отношения, если есть сомнения в отношении настоящего владельца денег, а банкиры проигнорировали это обязательство.



“Путинский друг” Сергей Ролдугин попал под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.



Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны, провозглашающий, что Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к санкциям ЕС.



В то же время правительство Швейцарии отказалось от конфискации замороженных российских активов. Специальная рабочая группа пришла к выводу, что это нарушит Конституцию страны.