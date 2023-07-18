



В Саудовской Аравии пресекли попытку контрабанды большой партии наркотиков

Власти Саудовской Аравии заявили, что силы безопасности предотвратили попытку контрабанды 130 635 таблеток каптагона в королевство через сухопутный пограничный переход Аль-Хадита.



Подозреваемые пытались провезти наркотики в автомобиле, заявила таможенная служба. Таблетки были спрятаны в коробках с сыром, покрытым тимьяном, и обнаружены при таможенном досмотре автомобиля.



Таможенники сообщили, что два человека были арестованы после завершения процесса изъятия по согласованию с Главным управлением по контролю над незаконным оборотом наркотиков.



Саудовская Аравия регулярно объявляет об изъятии каптагона. Известно, что наркотик поступает из Сирии и перевозится транзитом через Ливан в грузах, обычно в овощах и фруктах.



Власти Саудовской Аравии пытаются решить проблему контрабанды наркотиков разными способами. Недавно власти призвали общественность подключиться к борьбе к контрабандистами и пообещали предоставить денежное вознаграждение тем, кто предоставит достоверную информацию о преступлениях, связанных с контрабандой и нарушениях таможенного законодательства.

