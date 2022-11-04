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В Сальвадоре зафиксированы землетрясения магнитудой до 6,2 балла
04.11.2022 09:06 Евгения Маркова

В Сальвадоре зафиксированы землетрясения магнитудой до 6,2 балла

В ночь с пятницы на субботу побережье Сальвадора в Центральной Америке сотрясли 19 подземных толчков. Землетрясение продолжалось больше 4 часов.

Самый сильный подземный толчок магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера зафиксирован в 22:46 по местному времени в пятницу.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован к юго-западу от портового города Ла-Либертад в Сальвадоре.

По данным SismoSV, в регионе наблюдается ежедневная сейсмическая активность.

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