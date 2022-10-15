



В России взялись за военкоров из-за критики минобороны

В России Роскомнадзор и Генпрокуратура начали проверку военкоров из-за критики решений министерства обороны по поводу войны в Украине.

По данным российских СМИ, под проверки попали минимум девять корреспондентов.

Если они попадут под уголовную статью, им может грозить штраф или тюремный срок за дискредитацию российской армии. Неизвестно, сколько будет проводиться проверка.

В списке оказался Игорь Стрелков, Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь, Кристина Потупчик.