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В России студента приговорили к 10 суткам за название Wi-Fi сети "Слава Украине"
10.03.2024 18:00 MIGnews.com

В России студента приговорили к 10 суткам за название Wi-Fi сети "Слава Украине"

Московский суд приговорил студента российского вуза к 10 суткам лишения свободы за то, что он назвал свой Wi-Fi роутер проукраинским лозунгом, сообщают российские СМИ.

По данным российского Telegram-канала "Осторожно, новости", студент МГУ Олег Тарасов переименовал свою WIFI-сеть в "Слава Украине"

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Никулинский районный суд Москвы признал студента виновным в пропаганде и "публичном демонстрировании нацистской символики", а власти конфисковали его маршрутизатор, сообщает государственное агентство РИА.
 

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