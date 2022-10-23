



В России снова крушение: самолет упал на жилой дом в Иркутске

В России, вслед за авиакатастрофой в Ейске, упал еще один самолет. В этот раз на двухэтажный дом в Иркутске.



По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет упал на двухэтажное здание.



Позже экстренные службы РФД сообщили, что два пилота рухнувшего Су-30 в Иркутске погибли, они не успели катапультироваться.



В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь; за ним отправили ещё один самолёт, экипаж которого увидел лётчиков Су-30 без сознания в момент, когда они уже теряли высоту. По одной из версий, оба пилота могли задохнуться в кабине.



Самолёт вылетал из завода на испытания. Пострадавших среди мирного населения, предварительно, нет. Площадь пожара составила 200 кв. м., уточнили в МЧС РФ.





Напомним, что 17 октября, на жилой дом Ейска упал российский самолет. В результате трагедии погибли 15 человек.