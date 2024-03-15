



​​​​​​​В России дронами подорвали очередной НПЗ: это украинская разведка

Этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти. Об этом сообщил источник в Силах обороны Украины, передает РБК-Украина.



По данным источника, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.



Между тем, в соцсетях распространяют кадры вероятного прилета по Калужскому НПЗ. Сообщается, что три беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод.



"Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал", - пишут очевидцы.



При этом утром губернатор Калужской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе якобы "были сбиты 4 беспилотника", а "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".



Но российские медиаресурсы утверждают, что на самом деле был сбит только один беспилотник, а 3 как раз и попали по Калужскому НПЗ.



Напомним, что в последнее время украинские беспилотники продолжают системно атаковать российские НПЗ, даже те, которые расположены в сотнях километров.



Последней едва ли не самой масштабной атакой была на один из крупнейших НПЗ в России под названием "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который перерабатывал примерно 5% от всероссийского объема нефти. Именно он был фактически выведен из строя благодаря успешным попаданиям БПЛА.

