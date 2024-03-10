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В РФ вспыхнул масштабный пожар на газопроводе
10.03.2024 09:09 Алина Груднева

В РФ вспыхнул масштабный пожар на газопроводе

В ночь на 10 марта на газопроводе в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении в районе населенного пункта Лихма. Сотрудники экстренных служб отметили, что ЧП произошло на "безлюдном участке".

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По состоянию на утро, пожар потушить не удалось.

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