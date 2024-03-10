



В РФ вспыхнул масштабный пожар на газопроводе

В ночь на 10 марта на газопроводе в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар.



По предварительным данным, никто не пострадал.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении в районе населенного пункта Лихма. Сотрудники экстренных служб отметили, что ЧП произошло на "безлюдном участке".



Обстоятельства происшествия устанавливаются. По состоянию на утро, пожар потушить не удалось.