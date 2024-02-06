



В РФ утверждают, что спасли от смерти "представителя власти" Крыма

В городе Симферополь сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержаны трое граждан РФ, которые якобы готовили теракт против представителей так называемой власти во временно оккупированном Крыму.



Об этом пишут российские СМИ, отмечая, что задержанные работали по заданию СБУ – они готовили подрыв автомобиля одного из местных "чиновников".



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По данным ФСБ, у подозреваемых было обнаружено и изъято ряд опасных предметов, включая радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии. Оно содержало заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.



Радиопередающее устройство, трехножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении стабилизатора мины, СВУ осколочно-фугасного действия, состоящего из брикета пластического взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле, исполнительное устройство инициации (дистанционный взрыватель по DTMF-коду), предусматривающий подключение от мобильного телефона.



Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта и о незаконном обороте взрывчатки. Задержанных арестовали на два месяца на время ведения следствия.

