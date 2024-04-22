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В РФ нашли черные ящики уничтоженного Ту-22М3
22.04.2024 13:33 Алина Груднева

В РФ нашли черные ящики уничтоженного Ту-22М3

В Ставропольском крае удалось найти черные ящики уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщает прокремлевское агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что черные ящики находится в удовлетворительном состоянии. Самописцы будут направлены на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Подмосковья.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что крушение Ту-22М3 было операцией, проведенной украинцами. Военные выждали неделю, пока бомбардировщик выйдет на нужный рубеж.

 

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