



В Польше задержан мужчина, помогавший РФ с подготовкой покушения на Зеленского

В Польше задержан гражданин страны, помогавший российским спецслужбам организовать покушение на президента Украины Владимира Зеленского.



По данным Офиса генпрокурора Украины и СБУ, операция была проведена органами правопорядка республики совместно с украинскими правоохранителям.



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Уточняется, что поляк установил контакт с российской стороны и сообщил, что готов помогать военной разведке РФ. Ему поручили собирать и передавать информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, а также помогать московским спецслужбам в подготовке покушения на Зеленского, когда тот прибудет в Польшу.



Украинские прокуроры и СБУ передали своим коллегам в Варшаве полученные об этом разведданные. В итоге, завербованного поляка идентифицировали и задержали. Ему предъявлено обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. В настоящее время обвиняемый находится под временным арестом. Расследование продолжается.