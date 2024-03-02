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В питерском аэропорту введен план "Ковер": слышны взрывы
02.03.2024 19:16 Алина Груднева

В питерском аэропорту введен план "Ковер": слышны взрывы

Вечером, 2 марта, в питерском международном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".

По данным российских пабликов, это произошло из-за угрозы атаки беспилотника. 

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В связи с этим, самолеты не могут зайти на посадку. Уточняется, что они кружат рядом с городом. Очевидцы сообщили, что слышали несколько взрывов.

Угроза атаки беспилотника на аэропорт была объявлена после того, как утром в Санкт-Петербурге дрон упал на жилой дом.

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