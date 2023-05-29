



В Пакистане в результате схождения лавины погибли 11 человек

На севере Пакистана по меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате схода лавины и 13 пострадали.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пакистанское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.



Как отмечается, трагедия произошла, когда кочевое племя пересекало горную местность. Лавина накрыла группу семей на перевале Шаунтер-Топ в пятницу вечером. Этот перевал расположен на высоте 4420 метров над уровнем моря и соединяет район Астор региона Гилгит-Балтистан с пограничной долиной Кашмир.



Среди пострадавших в результате схода лавины есть ребенок. Травмированных доставили в больницу в критическом состоянии.



Отмечается, что сложные погодные условия помешали проведению спасательной операции и усложнили доступ к отдаленным местам.



Премьер-министр Шахбаз Шариф отметил, что подобные инциденты в Пакистане происходят все чаще, что связано с климатическими изменениями.



Пакистан, который в последние годы страдает рекордными муссонными дождями и таянием ледников в северных горах, является одной из 10 стран с наибольшим риском стихийных бедствий из-за изменения и климата.

