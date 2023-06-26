



В Пакистане столкнулись два автобуса: десять погибших, более 40 раненых

По меньшей мере, десять человек погибли, более 40 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских автобусов на юге Пакистана.



Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на спасательные службы Пакистана.



Авария произошла утром в округе Навабшах провинции Синд. На трассе столкнулись два автобуса, которые двигались по противоположным направлениям.



В результате столкновения погибли десять человек, более 40 получили повреждения. По данным спасателей, среди жертв есть женщины и дети.



Несколько человек оказались заблокированы в автобусах , их удалось освободить в ходе спасательной операции.



