



В Пакистане прошли антишведские митинги после сожжения Корана

Мусульмане Пакистана провели в пятницу митинги, чтобы отметить "День святыни Корана" после того, как премьер-министр южноазиатского исламского государства Шахбаз Шариф призвал к антишведским протестам в связи с сожжением на прошлой неделе исламской церковной священной книги в Стокгольме.



Самые крупные антишведские митинги ожидались в восточном городе Лахоре и в Карачи, крупнейшем городе страны. В столице Исламабаде адвокаты с копиями Корана протестовали перед Верховным судом, в то время как верующие возле мечетей проводили небольшие митинги, требуя разрыва дипломатических отношений со Швецией.



Группа христианского меньшинства на северо-западе также провела митинг, осуждая сожжение Корана.



Сторонники основной радикальной исламистской партии Пакистана Джамаат-и-Ислами Пакистан проводят митинги во всех крупных городах страны, включая Лахор, Карачи, Пешавар и Кветту, чтобы осудить сожжение Корана.



Гнев в мусульманских странах усилился после того, как в прошлую среду в шведских СМИ мужчина, идентифицированный как христианин из Ирака, сжег Коран возле мечети в Стокгольме на празднике Курбан-байрам.



Мусульманские лидеры в Швеции также выразили сожаление по поводу инцидента.



В своем телевизионном выступлении перед законодателями в парламенте накануне Шариф задался вопросом, почему полиция Швеции допустила сожжение Корана. В пятницу Шариф в Twitter призвал своих соотечественников подать сильный сигнал Швеции, проведя митинги и демонстрации.



"Когда дело доходит до Корана, нация едина. Сегодня мы проведем протесты по всей стране под названием "День святыни Корана", — написал он.



Аналогичный призыв к протестам был также издан Имраном Ханом, бывшим премьер-министром, которого Шариф сменил в апреле 2022 года после его изгнания из-за вотума недоверия парламенту.



Среди тех, кто проводит антишведские протесты, есть радикальная партия "Техрик-и-Лабиак Пакистан", которая ранее проводила митинги с применением насилия, чтобы осудить осквернение ислама и пророка Мухаммеда.



Партия призывает бойкотировать всю продукцию из Швеции и разорвать дипломатические отношения до тех пор, пока человек, виновный в сожжении Корана, не будет наказан. "Техрик-и-Лабиак Пакистан" приобрела известность на выборах в Пакистане в 2018 году, проводя кампанию по единственному вопросу защиты закона страны о богохульстве, который предусматривает смертную казнь для любого, кто оскорбляет ислам.

