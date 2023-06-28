



В Стокгольме иракский беженец поджег начиненные беконом страницы Корана

Иракский беженец поджег несколько страниц Корана возле главной мечети Стокгольма.



Это произошло после того, как шведская полиция дала разрешение на акцию протеста на фоне праздника Курбан-Байрам.



В целом, митинг возле мечети проходил спокойно. По данным AFP, беженец из Ирака попросил у полиции разрешения сжечь несколько начиненных беконом страниц, чтобы выразить свое мнение о Коране и подчеркнуть важность свободы слова.



"Это демократия. Если нам скажут, что мы не можем этого сделать, она будет под угрозой", - подчеркнул демонстрант.



Когда он поджигал Коран и пнул книгу, как футбольный мяч, на мужчину начали кричать по-арабски. В ответ он поднял шведский флаг.