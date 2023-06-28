



Полиция Швеции разрешила сжечь Коран возле мечети

Шведская полиция сообщила, что выдала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале мусульманского трехдневного праздника Курбан-Байрам, сообщает Arabnews.



Полиция заявила, что риски безопасности, связанные с поджогом, "не носят такого характера, который мог бы оправдать в соответствии с действующим законодательством решение об отклонении запроса".



Разрешение было выдано через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил решение полиции об отказе в выдаче разрешений на проведение двух демонстраций в Стокгольме, которые должны были включать сожжение Корана.



В то время полиция ссылалась на опасения по поводу безопасности после того, как в январе была сожжена мусульманская священная книга возле посольства Турции, что привело к неделям протестов, призывам к бойкоту шведских товаров и еще больше затормозило заявку Швеции на членство в НАТО. Турция, которая заблокировала заявку из-за того, что она считает неспособностью Стокгольма подавить курдские группы, которых она считает "террористами", особенно обиделась на то, что полиция санкционировала январскую демонстрацию.



Затем полиция отклонила два последующих запроса на протесты, связанные с сожжением Корана — один от частного лица и один от организации у посольств Турции и Ирака в Стокгольме в феврале.



Апелляционный суд в середине июня постановил, что полиция была неправа, запретив их, заявив, что "проблемы с порядком и безопасностью", на которые ссылается полиция, не имеют "достаточно четкой связи с запланированным мероприятием или его непосредственной близостью".



В среду полиция заявила, что они вызвали подкрепление со всей страны для поддержания правопорядка во время акции протеста2ё1.



Корреспондент AFP сообщил, что несколько полицейских машин уже были припаркованы возле мечети рано утром в среду.



Шведские политики критиковали сожжение Корана, но также непреклонно защищали право на свободу выражения мнений.