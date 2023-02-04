



В Огайо расследуют сеть домашнего обучения, которая учит детей любить Гитлера

Департамент образования штата Огайо расследует сеть домашнего обучения, которая утверждает, что государственными школами руководят “сионистские подонки”, учит детей говорить “зиг хайль” в классе и рекомендует родителям оградить детей от “еврейского медиа-контент”.



У Telegram-канала “Dissident Homeschool Network” более 2500 подписчиков. Это сообщество родителей-нацистов, которые делятся планами уроков домашнего обучения, превознося достоинства Гитлера и белого национализма.



“Мы заинтересованы в том, чтобы ребенок стал нацистом”, – заявила основатель Dissident Homeschool Network, известная под псевдонимом “ms. Saxon". Она была идентифицирована антинацистской группой Anonymous Comrades Collective как Катя Лоуренс, иммигрантка из Нидерландов.



Запущенный осенью 2021 года проект Лоуренс по домашнему обучению явно обозначен как средство для родителей-неонацистов внушать детям идеологию, удерживая их подальше от государственной школы. Группа также способствует личным встречам родителей-единомышленников и детей. На канале Катя Лоуренс часто хвастается размерами и силой движения своих нацистских родителей: “Существует огромная сеть таких людей, как мы”.



“В школах Огайо, в том числе в сообществе домашнего обучения в нашем штате, абсолютно нет места наполненному ненавистью, вызывающему разногласия и причиняющему боль обучению”, — заявила Стефани Сидденс, временно исполняющая обязанности начальника отдела государственного обучения в департаменте образования штата Огайо . “Я решительно и категорически осуждаю расистскую, антисемитскую и фашистскую идеологию и распространяемые материалы”.



Губернатор Огайо Майк ДеВайн вместе с членом палаты представителей Бобом Латтой выступили с заявлениями, осуждающими группу. Однако, официальные лица Огайо утверждают, что совет по образованию штата практически не контролирует домашнее обучение.

“Родители, решившие обучать своего ребенка дома, сами несут ответственность за выбор учебной программы и курса обучения”, – считают они.