



В Нью-Йорке на стене синагоги появилось упоминание Гитлера

В Нью-Йорке неизвестные написали краской слово "Гитлер" на стене синагоги. Член местного совета Инна Верников сообщила, что надпись первым заметил раввин Ашер Альтшуль.



"Есть люди, пережившие Холокост, которые посещают эту общину, и после тех зверств, которые они видели во время Второй мировой войны, теперь они должны прийти в синагогу в Соединенных Штатах Америки в 2022 году и увидеть на стене упоминание Гитлера", - сказала Верникова.



На кадрах с места происшествия видно, что имя немецкого диктатора выведено на кирпичной стене белой краской.



Антидиффамационная лига заявила, что она "абсолютно потрясена" антисемитскими граффити, и что отдел полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует этот инцидент.



