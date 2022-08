В Нью-Йорке на стене синагоги появилось упоминание Гитлера

В Нью-Йорке неизвестные написали краской слово "Гитлер" на стене синагоги. Член местного совета Инна Верников сообщила, что надпись первым заметил раввин Ашер Альтшуль.



"Есть люди, пережившие Холокост, которые посещают эту общину, и после тех зверств, которые они видели во время Второй мировой войны, теперь они должны прийти в синагогу в Соединенных Штатах Америки в 2022 году и увидеть на стене упоминание Гитлера", - сказала Верникова.



На кадрах с места происшествия видно, что имя немецкого диктатора выведено на кирпичной стене белой краской.



Антидиффамационная лига заявила, что она "абсолютно потрясена" антисемитскими граффити, и что отдел полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует этот инцидент.





🚨 HITLER 🚨 Is the message Holocaust Survivors who saw and experienced the atrocities of WWII have have to see at Congregation Bet Shalom this morning when they go to pray. Happening right here in our own backyards. America in 2022. pic.twitter.com/kL8sDIhlTp