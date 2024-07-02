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В Мексике произошла бойня между двумя наркокартелями: много погибших
02.07.2024 07:10 Алина Груднева

В Мексике произошла бойня между двумя наркокартелями: много погибших

В Мексике недалеко от границы с Гватемалой произошли столкновения между двумя наркокартелями.

Об этом сообщило министерство обороны Мексики. 

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Как минимум 19 человек погибли. Среди них были четверо граждан Гватемалы. Уточняется, что 14 человек были расстреляны в грузовике. Два трупа нашли в багажнике транспортного средства, еще два тела - на обочине дороги, еще одного погибшего обнаружили примерно в 100 метрах от остальных. 

По версии следствия, конфликт произошел между одним из самых могущественный наркокартелей в стране и конкурентами, которые держат под своим контролем приграничную территорию.

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