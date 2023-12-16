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В Мариуполе взорвали машину российского офицера | Фото: Мариупольское сопротивление
16.12.2023 11:01 MIGnews.com

В Мариуполе взорвали машину российского офицера

"Мариупольское Сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Вместе с офицером", - сообщил советник городского главы города Петр Андрющенко.

"По ул. Нестерова в Приморском районе (так называемое с. Кировка). Офицер находится в больнице Мариуполя. Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольским Хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации.  Держим пальцы, чтобы сволочь пошла петь вместе с Кобзоном, но факт обезвреживания оккупантов прямым действием - это прям красивее хлопка. 

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Мариупольское Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто с "Z" на машине. Следующая машина может быть ваша", - говорит Андрющенко.

 

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