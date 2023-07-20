



В Манипуре женщины подверглись групповому изнасилованию

Видео, на котором две обнаженные женщины из индийского лемени подвергаются вопиющим актам сексуального насилия со стороны толпы мужчин в северо-восточном штате Манипур, вызвало возмущение в Индии, сообщает Independent.



Распространенные кадры побудили премьер-министра Нарендру Моди обратиться к стране в одном из своих первых выступлений после начала конфликта в Манипуре, заявив, что инцидент “позорит Индию” и виновные не будут пощажены.



“Уверяю нацию, закон будет действовать изо всех сил. То, что случилось с дочерьми Манипура, никогда не может быть прощено”, — сказал он перед открытием муссонной сессии индийского парламента.



Инцидент, как сообщается, произошел 4 мая на ранней стадии конфликта, вспыхнувшего между общинами мейтей и куки после того, как некоторые куки выразили протест против призывов общины мейтей, состоящей в основном из индусов, предоставить статус защищенного племени.



С тех пор штат был фактически разорван на две части: более 140 человек были убиты и более 40 000 перемещенных лиц, поскольку обе общины участвовали в нападениях на дома и автомобили друг друга, сжигая церкви и храмы.



Инцидент произошел в районе Канпокпи, через день после того, как между общинами вспыхнули столкновения, сообщил новостному агентству Scroll один из выживших .



Заявление в полицию подали родственники женщин, которые утверждали, что одна из женщин впоследствии подверглась групповому изнасилованию. Сообщается, что полиция зарегистрировала официальную жалобу, но пока не предприняла никаких дальнейших действий.



Видео сексуального насилия стало вирусным в социальных сетях в среду, что побудило правоохранительные органы штата принять меры против ряда подозреваемых более чем через два месяца после инцидента.



Полиция Манипура заявила, что возбудила дело о групповом изнасиловании и арестовала подозреваемого по имени 32-летний Герадас из района Тубал.



Сообщается, что женщины подверглись жестокому групповому изнасилованию средь бела дня, после чего им удалось сбежать. Мужчин, которые пытались защитить женщин от толпы, убили.



Верховный суд Индии выразил глубокую обеспокоенность инцидентом и призвал федеральное правительство принять немедленные меры против подозреваемых.



Две женщины из общины Куки-Зо, замеченные на видео, в настоящее время находятся в безопасности в лагере беженцев, говорится в заявлении Форума лидеров коренных племен, племенной организации в Манипуре.

