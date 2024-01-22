



В Лондоне напали на трех израильтян

Десятки молодых людей напали на троих израильтян, избив их и забросав их бутылками.



По данным "Аруц Шева", местная полиция проигнорировала звонок потерпевших, заявив, что они слишком "заняты".



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Трое израильтян, один из которых родился и вырос в Великобритании, гуляли по многолюдной Лестер-сквер. Один решил снять с головы кипу. Напавшие подошли к ним, спросили, израильтяне ли они, и начали их избивать. К атаке присоединились еще десятки человек.



Им удалось сбежать в переулок. В ответ на заявление в полиции сказали, что те "заняты" и постарались "успокоить" дебоширов. В ответ на вопрос в полиции Лондона сказали, что они не комментируют произошедшее.

