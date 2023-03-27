



В Ливане люди начали одновременно жить в двух часовых поясах

В Ливане правительство в последний момент решило отсрочить переход на летнее время. Но многие жители отказались это делать, и теперь страна живет фактически в двух часовых поясах. Об этом пишет The Guardian.



Правительство Ливана решило перенести перевод часов на 21 апреля, до завершения священного для мусульман месяца Рамадан. Хотя официально там свое решение не объяснили, в СМИ появился разговор между премьером и спикером парламента, в котором обсуждалось, что так мусульмане смогут завершать пост на час раньше.



Это решение лишь усугубило противоречия между мусульманскими и христианскими церквями. В частности, преимущественно христиане выступили против такого шага и заявили, что все равно часы будут переведены.



И хотя государственные учреждения были вынуждены следовать решению правительства, многие частные заведения, школы, учреждения, организации объявили, что уже переходят на летнее время.



Теперь даже разные поисковики в интернете на вопрос “Который час в Ливане?” выдают разные результаты.