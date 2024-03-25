



В Кремле решили отмолчаться об увечьях у обвиняемых в теракте

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос об увечьях у обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".



"Нет, я оставляю без ответа этот вопрос", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Пескова, никакая "стройная версия" по поводу теракта пока не озвучивалась.



"Идет следствие, нужно дождаться информации от силовых ведомств", - подчеркнул он.



Песков добавил, что никаких контактов с западными странами по вопросу расследования нет.



Напомним, что задержанные по подозрению в совершении теракта получили травмы. В сети завирусилось видео, как одному из них отрезают кусок уха и скармливают его подозреваемому. Одного из обвиняемых 25 марта привезли на кресле на заседание суда.

