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В Кремле решили отмолчаться об увечьях у обвиняемых в теракте
25.03.2024 11:43 Алина Груднева

В Кремле решили отмолчаться об увечьях у обвиняемых в теракте

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос об увечьях у обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

"Нет, я оставляю без ответа этот вопрос", - сказал он.

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По словам Пескова, никакая "стройная версия" по поводу теракта пока не озвучивалась.

"Идет следствие, нужно дождаться информации от силовых ведомств", - подчеркнул он.

Песков добавил, что никаких контактов с западными странами по вопросу расследования нет.

Напомним, что задержанные по подозрению в совершении теракта получили травмы. В сети завирусилось видео, как одному из них отрезают кусок уха и скармливают его подозреваемому. Одного из обвиняемых 25 марта привезли на кресле на заседание суда.
 

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