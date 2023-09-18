



В Конго происходит попытка государственного переворота

В Конго 17 сентября начался государственный переворот. Военные берут под свой контроль ключевые объекты Браззавиля, столицы страны. Об этом сообщает местное издание The Yoruba Time в соцсети X (ранее Twitter).



"Президент Конго Дэни Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты столицы. Конго граничит с Центральноафриканской Республикой (ЦАР)", - говорится в сообщении.

#BREAKING: Military coup in the Republic of the Congo at this moment.



The country's president is in New York, the military is taking control of key facilities in the capital.



Congo borders the Central African Republic. pic.twitter.com/AuHvFyeHWC — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) September 17, 2023

URGENT - Des informations fantaisistes évoquent des événements graves qui seraient en cours à #Brazzaville. Le Gouvernement dément ces fake news. Nous rassurons l’opinion sur le calme qui règne et invitons les populations à vaquer sereinement à leurs activités. #ComGouvCg — Thierry Moungalla (@ThMoungalla) September 17, 2023

79-летний президент страны Дэнни Сассу-Нгессо прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН. В социальных сетях Конго сообщается, что за переворотом может стоять генерал Серж Обоа, глава президентской гвардии.В то же время пресс-секретарь правительства Кого Тьери Мунгала заявил, что это "фейковые сообщения и в стране все спокойно"."Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы уверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами", — говорится в сообщении Мунгалы.