В Конго происходит попытка государственного переворота
В Конго 17 сентября начался государственный переворот. Военные берут под свой контроль ключевые объекты Браззавиля, столицы страны. Об этом сообщает местное издание The Yoruba Time в соцсети X (ранее Twitter).
"Президент Конго Дэни Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты столицы. Конго граничит с Центральноафриканской Республикой (ЦАР)", - говорится в сообщении.
79-летний президент страны Дэнни Сассу-Нгессо прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН. В социальных сетях Конго сообщается, что за переворотом может стоять генерал Серж Обоа, глава президентской гвардии.
В то же время пресс-секретарь правительства Кого Тьери Мунгала заявил, что это "фейковые сообщения и в стране все спокойно".
"Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы уверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами", — говорится в сообщении Мунгалы.