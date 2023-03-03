



В Камбодже лидер оппозиции Кем Соха приговорен к 27 годам лишения свободы

Суд в Камбодже приговорил лидера оппозиции Кема Соха к 27 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает Reuters.



Соха также не сможет избираться на политические должности и голосовать на выборах.



Оппозиционера арестовали в 2017 году по обвинению в сговоре с США с целью свержения премьер-министра Камбоджи Хун Сена, который находится у власти с 1985 года. Его правление является одним из самых продолжительных в мире.



Поводом для ареста послужило видео от 2013 года, где политик говорит, что он получил поддержку от американских продемократических групп.



Кем Соха, возглавлявший ныне расформированную Партию национального спасения Камбоджи, отверг обвинения. Адвокат оппозиционера заявил, что команда юристов будет обжаловать решение судьи.



"Он находится под домашним арестом, его полностью лишили всех политических и гражданских прав. Это не правосудие", — сказал адвокат Анг Удом.



Посол США в Камбодже Патрик Мерфи назвал приговор "судебной ошибкой".



"Мы призываем власти позволить всем камбоджийцам пользоваться универсальными правами человека на мирные собрания и свободу слова, а также участвовать в построении настоящей демократической системы", — сказал он журналистам.