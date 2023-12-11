В Италии столкнулись два поезда: есть пострадавшие
В Италии на линии Болонья - Римини столкнулись два поезда, в результате чего пострадали как минимум 17 человек.
По данным итальянской газеты Corriere della Sera, пострадавшие получили незначительные травмы благодаря тому, что поезда столкнулись на низкой скорости.
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Из-за железнодорожной катастрофы, движение между Кастель-Болоньезе и Форли было остановлено.
Причина аварии выясняется. Оператор организовал дополнительную транспортировку пассажиров.