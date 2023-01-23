



В Испании начался суд над местной бандой байкеров Hells Angels

Судебный процесс над 49 предполагаемыми членами преступной группировки, связанной с байкерским клубом "Ангелы ада", начался в понедельник в Испании, спустя почти десятилетие после того, как полиция жестко пресекла деятельность группы на курортном острове Майорка.



Подсудимым предъявлено множество уголовных обвинений, включая вымогательство, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, сводничество и незаконное хранение огнестрельного оружия.



Обвинение потребовало тюремного заключения на срок до 13 лет и штрафа в размере 4,2 миллиона евро для гражданина Германии Франка Ханебута, который отличился в «Ангелах ада» в немецком городе Ганновер, прежде чем предположительно возглавил преступную группировку на Майорке.



Судебное разбирательство началось с трехчасовой задержкой после того, как прокуроры и некоторые адвокаты защиты начали переговоры о заключении соглашений о признании вины в последнюю минуту.



По данным испанских властей, мотоциклетный клуб Hells Angels, основанный в Соединенных Штатах в 1948 году и насчитывающий около 5000 членов в 350 филиалах по всему миру, основал свое отделение на Майорке в 2009 году.



Банду завлекло на Майорку географическое положение острова, наличие борделей и возможности заниматься отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков, говорится в обвинительном заключении специального прокурора по борьбе с организованной преступностью.



Прокурор добавил, что наличие на острове большого количества постоянных жителей-иностранцев также способствовало вымогательству.



В 2013 году испанская полиция пресекла деятельность клуба на Майорке, члены которого в основном были гражданами Германии и Турции.



Судебный процесс продлится две недели, но может быть продлен до вынесения приговора. Вынесение приговора ожидается не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев.

